Familie dubbele moord in Amsterdam-Noord: ''Zonder Peter was zaak nooit opgelost''

Als geen ander bijt Peter R. de Vries zich vast in onopgeloste moordzaken. Het nieuws van de aanslag komt dan ook hard aan bij veel nabestaanden, die De Vries bijstond. Zo ook bij de zoon van Henk Opentij, die samen met een vriendin in 1997 werd vermoord in een woning in Noord. "Zonder Peter was de zaak nooit opgelost.''

Henk Opentij jr. is hoorbaar aangeslagen aan de telefoon. ''Ik heb er slecht van geslapen.'' Maar liefst 15 jaar lang zette misdaadjournalist De Vries zich in voor de zaak van zijn vader Henk Opentij en vriendin Mary Run. Het paar werd op gruwelijke wijze vermoord in hun woning. '' Deze mensen zijn gewoon afgeslacht'', vertelt De Vries in 2017 tegen AT5.

Opgeloste zaak

Dankzij een belangrijke tip aan De Vries, komt de politie de daders op het spoor. Iets waar de familie hem zeer dankbaar voor is. Ook de nabestaanden van de vermoorde Rosleny Magdalena uit Holendrecht laten aan AT5/NH Nieuws weten zeer aangeslagen te zijn. ''Tot op de dag van vandaag heeft Peter ons bijgestaan. Ik hoop met heel mijn hart dat hij het redt. Daar bid ik voor.''

Aanslag rechtsstaat



De Vries is tegenwoordig ook vertrouwenspersoon voor kroongetuige Nabil B. Zijn broer en advocaat Derk Wiersum werden vermoord. Of dat in verband staat met de aanslag op De Vries is onbekend, maar al deze incidenten schaden de rechtsstaat. ''Dat tast het veiligheidsgevoel aan'', zegt advocaat Richard Korver. ''Als dat gebeurt met mensen, die in de rechtsstaat werkzaam zijn, dan wordt het wel moeilijk werken.''

Volgens Korver zijn er ook slachtoffers die door deze incidenten geen rechtszaak aandurven. ''Ik kijk daar met grote zorgen naar. Dan krijg je een soort afrekencultuur, die we hier niet willen hebben en waarvan wij denken dat het alleen in Zuid-Amerikaanse landen plaats vindt, maar niet hier.''