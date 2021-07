Buurt wil 29 jaar oude heg redden van een fatale snoeibeurt

De conifeer van Carla van Dam moet van gemeente Purmerend gesnoeid worden en dit zorgt voor boosheid, want volgens Carla's tuinman zal de heg dit niet overleven. De heg staat er al zo'n dertig jaar, maar omdat de Julianastraat opnieuw wordt ingericht is de overhangende heg een probleem geworden. Het looppad is te smal. Carla en haar buren snappen er niks van en roepen de gemeente op: "Kom even kijken hoe het eruit ziet, het ziet er prachtig uit en laat dat zo."