Zandvoort komt met plan om riool aan te passen vanwege toenemende hoosbuien

Straten in het centrum van Zandvoort stonden in juni drie keer blank door hevige regenbuien. Na de ergste stortbui, op 18 juni, liepen ook huizen en andere panden vol. Uit een evaluatie van die natte dagen blijkt dat er veel goed gaat met het riool in de kustplaats, maar dat het dorp zich toch nog meer moet wapenen tegen klimaatveranderingen met intensievere buien. Volgend jaar komt de gemeente met een nieuw Rioleringsplan.

Na enorme hoosbuien op 1 oktober 2019 lopen er onderzoeken in Zandvoort naar hoe om te gaan met de steeds intensievere plensbuien die te verwachten zijn. Die onderzoeken lopen nog en leiden in 2022 tot een nieuw Rioleringsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort heeft nu al een aantal tussentijdse conclusies met de gemeenteraad gedeeld.

Een belangrijk issue gaat om de overstorten van regenwater en de versnelde afvoer daarvan. Daar moet over worden gesproken met het Hoogheemraadschap. De bergingsbakken zoals bij het Louis Davids Carré werken nog niet optimaal en moeten worden onderzocht en waar nodig aangepast. Op korte termijn gaat dit nog niet helpen bij directe snelle afvoer. Winstpuntje is wel dat de noodprocedures op dit vlak, die in 2019 niet duidelijk waren, nu wel helder zijn. En de gemalen in het dorp hebben goed gefunctioneerd.

Groenstroken

Op zich is er in Zandvoort door de bergingsbakken en de grote riolen genoeg opvang voor het regenwater dat in korte termijn valt. De overlast komt, volgens het college, vaak pas na de bui, als water uit aanliggende rioolsystemen ook in het centrum terecht komt. Afkoppelen van deze rioolsystemen is daarom een optie. Aanleggen van groenstroken waar het regenwater kan wegzakken en meer groene tuinen zouden oplossingen kunnen zijn. Wanneer de hele wijk Nieuw Noord afgerond is, zou de wateroverlast nog verder moeten zijn teruggedrongen, zeggen B en W.

Putdeksels

Er komen andere putdeksels die niet kunnen wegspoelen bij hoge waterdruk, maar wel water doorlaten. Putdeksels die wegspoelen kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor mensen op straat en het verkeer. Op die manier ontstaan er geen gaten in de weg met mogelijk schade tot gevolg.

Er komt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan staan de lange termijn-oplossingen voor de bestrijding van wateroverlast.