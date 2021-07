Haarlemmer (56) opgepakt na steekpartij Amstelveen, politie zoekt getuigen

De politie heeft gisteravond een 56-jarige man uit Haarlem aangehouden na een steekpartij eerder op de avond aan de Ida Gerhardtlaan in Amstelveen. Het slachtoffer is een 33-jarige vrouw die ernstig gewond werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De steekpartij vond plaats rond 18.00 uur en de verdachte kon later op de avond in Amsterdam worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en vastgezet voor nader onderzoek.

De eventuele relatie tussen het slachtoffer en de verdachte wordt onderzocht. De politie liet gisteren nog weten dat de dader en het slachtoffer mogelijk bekenden van elkaar zijn.

Getuigen

De recherche onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Op sociale media gingen gisteren geruchten dat de neergestoken vrouw een van de zussen van Willem Holleeder zou zijn, maar de politie ontkende dit snel.