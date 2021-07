Toekomst Lunchroom Anders wankel: 'Kwetsbaren zouden dupe worden'

De toekomst van Lunchroom Anders in Beverwijk is onzeker. Met de nieuwe deltavariant die rondwaart vreest eigenaresse Aartje Siemensma voor nieuwe maatregelen en dalende klandizie, die wel eens het einde zouden kunnen betekenen voor de horecazaak. De drijvende krachten achter Lunchroom Anders zijn medewerkers met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De zaak aan de Breestraat krijgt wel een vergoeding voor de dagbesteding, maar net te veel om aanspraak te maken op noodsteun. "Onze buffer is na twee lockdowns gewoon weg. Er is steun nodig, anders wordt het moeilijk om te overleven."

"Zeker als straks de zomer voorbij is en we alleen nog met de tafels binnen de omzet kunnen maken", vervolgt Siemensma. "Mensen pakken nu nog een terrasje op de Breestraat, maar zijn vaak vanwege het virus nog angstig om binnen te reserveren, merken we."

Belangrijk

Siemensma opende de zaak in 2015 om haar zoon met autisme een plek te kunnen bieden in een horecazaak. Een succes noemt ze het zes jaar later, waar ze totaal tien mensen heeft werken. "Ze zijn onder de mensen en ontwikkelen zich ook na hun school. Andere plekken om aan de slag te gaan zijn gewoon heel moeilijk te vinden."

Ze zou het om die reden enorm 'zonde' vinden als het zou moeten stoppen. "De kwetsbaren zouden de dupe zijn. Het is voor deze mensen ontzettend belangrijk dat we blijven bestaan", aldus de eigenaresse.