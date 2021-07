Eindelijk de schop in de grond: werkzaamheden rotondes Hoorn augustus van start

De rotonde wordt aangepakt, omdat de meest cruciale plek om Hoorn in en uit te komen vaak tijdens piekmomenten vast staat. Toch ging de aanpak niet van een leien dakje. Het project heeft al twee jaar vertraging opgelopen, omdat een eerder plan de prullenbak in kon na een rekenfout.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]