Gymdocent neemt na 44 jaar afscheid van school: "Trots dat bijna ieder kind sport"

In 1977 begon hij als vakleraar lichamelijke opvoeding op drie basisscholen in Bennebroek. Het afgelopen jaar gaf Van der Meer alleen nog les op de Sparrenbosschool. Vandaag nam hij daar afscheid van de kinderen met een allerlaatste les apenkooien. “Het is goed zo. Ik kijk op een hele mooie periode terug”, zegt hij licht geëmotioneerd.

Rust

En niet alleen de docent toont emotie tijdens zijn laatste gymles. Ook de kinderen vinden het jammer dat hij vertrekt. “Hoewel ik het ook wel begrijp”, zegt Berend. “Hij is 64 jaar en dan verdien je ook wel wat rust. Zeker als je sportles geeft. Maar hij is super aardig en zijn lessen zijn altijd heel afwisselend.”

Van der Meer is blij dat hij een goede opvolger krijgt. “Het belangrijkste vind ik dat de kinderen in Bennebroek leren om te sporten. Als vakleerkracht hebben we de taak om hen meer te laten bewegen. Bijna alle kinderen vanaf groep vijf hier op school zitten op één of meerdere sporten en daar ben ik erg trots op.”

'Ik vermaak me wel'

Na al die jaren les te hebben gegeven op de school, zal hij ook nadat hij met pensioen gaat betrokken blijven. "Ik zal helpen bij toernooien en sponsorlopen. Bovendien gaf ik nog maar twee dagen les, dus ik had al een aardige invulling voor de rest van de tijd. Daarnaast sport ik zelf veel en zit ik in het bestuur van de tennisvereniging. En ik heb drie kleinkinderen, dus ik vermaak me wel.”