Zoektocht naar Sumanta Bansi voor nu beëindigd, familie erg teleurgesteld

De zoektocht naar Sumanta Bansi in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude is voor nu beëindigd. Van vorige week woensdag tot en met gisteren is er uitvoerig gezocht naar de in 2018 verdwenen studente uit Hoorn. De zoektocht heeft niets concreets opgeleverd en daar heeft de familie het heel zwaar mee. "De moeder is zelfs opgenomen geweest in het ziekenhuis", laat hun advocaat weten.

Opnieuw zoekactie naar vermiste Sumanta Bansi - NH Nieuws / Chantal Bos

De politie heeft tijdens deze zoekactie het gebied volledig uitgekamd. Ook hebben ze in het water naar haar lichaam gezocht. Maar er is niets aangetroffen. Wel is een aantal objecten gevonden en meegenomen voor onderzoek. Er wordt nog onderzocht of deze verband houden met de zaak. Schep In april vond de politie in dit gebied een deel van een schep, die mogelijk gelinkt is aan haar verdwijning. Dat is toen meegenomen voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut. Resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Volgens advocaat Priya Soekhai is de familie van Sumanta erg teleurgesteld. "Ze hebben de afgelopen dagen slecht geslapen. Moeder kon de stress ook niet aan en is zelfs opgenomen geweest in het ziekenhuis. De stress en slecht slapen, dat heeft weerslag op haar gezondheid. Ze hadden hoop, maar helaas is de doorbraak waar ze op gehoopt hadden, niet gebeurd."

Quote "Ze willen nu gewoon weten wat er gebeurd is en wie er verantwoordelijk voor is" Priya soekhai - advocaat familie sumanta

Toch heeft de familie niet meer de hoop, dat ze nog levend teruggevonden wordt. "In het begin hadden ze nog hoop, maar sinds de eerste pro-formazitting weten ze dat hun dochter niet meer in leven is. Een waardig afscheid kan niet meer, want het lichaam ligt ergens begraven. Maar ze willen nu gewoon weten wat er gebeurd is en wie er verantwoordelijk voor is." De woordvoerder van de politie laat weten dat het team binnenkort weer om tafel gaat om te bepalen hoe ze nu verder zullen gaan.