Enric Llansana verlaat geblesseerd het trainingskamp van Ajax

Enric Llansana heeft het trainingskamp in De Lutte moeten verlaten. De 20-jarige verdediger van Ajax raakte dinsdagavond geblesseerd in het oefenduel met Quick'20.

In de wedstrijd tegen Quick'20 (1-1) kwam Llansana hard in botsing met zijn eigen doelman Jay Gorter. Hij werd vervolgens per brancard naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels heeft Llansana het ziekenhuis weer verlaten. "Hij heeft rust nodig en is daarom vertrokken uit De Lutte", zegt Ajax op de eigen website.

Ajax is op dit moment op trainingskamp in De Lutte, vlakbij de Duitse grens. Dinsdag speelde het team van trainer Erik ten Hag teleurstellend gelijk tegen Quick'20. Aanstaande zaterdag wacht SC Paderborn, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Op 16 juli oefent Ajax tegen RSC Anderlecht en op 24 juli is Bayern München de tegenstander in de Allianz Arena.

Aanstaande vrijdag is NH Sport aanwezig op het trainingskamp van Ajax.