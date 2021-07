Halsema: "Deze aanslag op zijn leven heeft onze stad geschokt en wij zijn woedend en vastberaden"

"Gisteravond is er een laffe en brute aanslag gepleegd op het leven van Peter R. de Vries", begint de burgemeester. "Peter heeft bewonderaars in alle kringen van de samenleving en is geliefd in ons land. Deze aanslag op zijn leven heeft onze stad geschokt en wij zijn woedend en vastberaden."

"De politie heeft opnieuw snel en professioneel opgetreden. Samen met het Openbaar Ministerie zetten ze alles op alles om alle verantwoordelijken op te sporen en te berechten. Ook de buurt is geschrokken, er staat een calamiteitenbus waar politie en slachtofferhulp klaar staan voor bewoners en ondernemers."

De burgemeester eindigt haar verklaring met steun woorden voor de familie. "Als stadsbestuur, gemeenteraad en college zijn wij in gedachte bij zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden."

De Vries ligt zwaargewond in het ziekenhuis na de aanslag op zijn leven. Woensdagochtend was er nog geen nieuws over zijn gezondheidssituatie. Burgemeester Halsema meldde dinsdagavond in een persconferentie dat de misdaadverslaggever vecht voor zijn leven.

Kijk hieronder de complete verklaring: