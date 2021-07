'Tanja's ouders hebben het gevoel dat er misschien iets door hun vingers glipt'

De familie van de in 1993 spoorloos verdwenen Tanja Groen is aangeslagen door het nieuws over de aanslag op Peter R. de Vries. Dat zegt oud-pastoor Eduard Moltzer van de H. Christoforuskerk in Schagen voor de camera van NH Nieuws.

Toen Moltzer Tanja's vader Adrie vanochtend aan de telefoon had, vertelde Adrie dat De Vries afgelopen maandag nog bij hen thuis was geweest. "Ik zie daar die stoel waar hij in heeft gezeten", citeert Moltzer Adrie. "Ook aangeslagen natuurlijk."

Tanja Groen uit Schagen verdween in 1993 spoorloos toen ze vanuit Maastricht naar haar kamer in Gronsveld fietste. "Hoeveel onderzoeken zijn er niet geweest en hoeveel pogingen zijn er niet gedaan die allemaal op niets zijn uitgelopen?", benadrukt Moltzer de emotionele achtbaan waarin haar familie al 28 jaar verkeert. "Peter is gaan denken en door middel van die gouden tip probeert hij een doorbraak te forceren", gaat Moltzer verder. "Geld speelt een grote rol bij mensen."

"Er glipt misschien iets door onze vingers heen", beschrijft hij het gevoel van Tanja's ouders. Daarmee doelt hij op het recente initiatief van Stichting de Gouden Tip en De Vries om een miljoen euro tipgeld in te zamelen en daarmee een doorbraak te forceren in de zaak-Tanja Groen .

"Hij is hun steun en toeverlaat", zei hij eerder vandaag op NH Radio. "Ze hebben nu een enorme onzekerheid, van hoe moet het nu verder?", vertelt de pastoor. "Laten we hopen dat Peter hier goed doorheen komt. Ik bid en ik hoop in ieder geval dat de gang is gezet met De Gouden Tip en dat 'ie doorgaat."

Ook persoonlijk is Moltzer geraakt door de liquidatiepoging, die - zo merkt hij op - tot ver over de landsgrenzen in het nieuws is. "Deze man, die zich zo inzet, juist voor gerechtigheid en rechtsvrijheid. Je vraagt je af, in welke wereld leven we toch eigenlijk? We zijn allemaal over onze toeren heen."