Achttiende-eeuws klokje na omzwervingen weer terug in Enkhuizen

De Enkhuizer Klokkenspel Vereniging heeft samen met de gemeente Enkhuizen een achttiende-eeuws klokje aangekocht, dat destijds gegoten is in Enkhuizen. De klok hangt nu in de Zuiderkerk. "We zijn hier hartstikke blij mee", vertelt een trotse voorzitter Johan Engel.

Stadsbeiaardiers Frist Reynaert en Gideon Bodden zagen dat het Enkhuizer klokje uit 1770 werd aangeboden op een veiling. "Op de sierrand is overduidelijk te zien dat de klok uit Enkhuizen komt", aldus Engel.

De Enkhuizer Klokkenspel Vereniging twijfelde geen moment en kocht samen met de gemeente de klok aan. "Wij bestaan dit jaar 65 jaar, dus het is een mooi geste om het dit jaar te kopen", vertelt de voorzitter verder.

Klokgieter Borchard

De klok is in 1770 gemaakt door klokgieter Johan Christian Borchard in een gieterij in Enkhuizen en maakte onderdeel uit van een carillon in de Martinikerk in Sneek. Echter ging de kwaliteit van het carillon snel achteruit en is de klok in 1919 een onderdeel geworden van het Fries Museum.

In 1930 is de klok op een veiling aangeboden en gekocht door en particulier. Zo ging de klok nog jaren van vader op zoon. Totdat de laatstgenoemde niet meer wist wat er mee te doen en het op een veiling aanbood en het onder de aandacht kwam van de stadsbeiaardiers.

Af en toe

Het klokje hangt nu in de klokkenstoel in de torenhal van de Zuiderkerk. Gister is het werk symbolisch overhandigd door wethouder Dorus Luyckx. En of het dan ook gebruikt gaat worden? Af en toe denkt Engel. Bij de opening van de zomeravondconcerten of een bezichtiging in de Zuiderkerk. "We proberen de klok wel in de belangstelling te houden", aldus Engel.