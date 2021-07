Hoornse banketbakker mag misschien toch ijs verkopen

De Hoornse banketbakkerij Van den Berg's is hoopvol, dat er toch aan het raam ijs mag worden verkocht. De banketbakkerij gaat uitbreiden naar het naastgelegen pand en wil daar ook ijs gaan verkopen, maar dat verzoek werd door de gemeente Hoorn meerdere keren afgewezen. De wethouder zei gisteravond in de raadsvergadering toe naar een oplossing te willen kijken.

"De vlag kan nog niet uit, want er is nog niks definitief", aldus banketbakker Alex Kok in een eerste reactie. Hij is positief gestemd dat er wel beweging is, maar "dit jaar komt er in ieder geval geen ijs meer."

De banketbakkerij is al 90 jaar een begrip in Hoorn en gaat uitbreiden naar het naastgelegen winkelpand. Met de verbouwing wil eigenaar Alex Kok ook het assortiment uitbreiden met ambachtelijk ijs, een product wat bij het banketbakkersassortiment hoort. Maar door regelgeving wordt de ijsverkoop aan de Nieuwstraat, waar de banketbakkerij zit, niet toegestaan.

Regeltjes

"Het loopt in deze casus op een paar specifieke punten vast, omdat er twee panden worden samengevoegd, regels van het bestemmingsplan en het horecabeleid", stelt wethouder Arthur Helling. Hij reageert daarmee op het voorstel van fractie Tonnaer om het verouderde horecabeleid uit 2009 opnieuw te bekijken en aan te passen zodat 'afhaalijs' niet langer als horeca activiteit in het beleid bestempeld wordt."

Volgens fractievoorzitter Roger Tonnaer wordt er met deze afwijzing voorbij gegaan aan de economische situatie in de stad. "We vinden dat een ondernemer geholpen moet worden waar dat kan, zeker in coronatijd, waarin al veel omzet is verloren. En de bedrijvigheid en leegstand in de winkelstarten alleen maar toeneemt."

'Voorkeursbehandeling'

Groenlinks is het er niet mee eens, omdat er recht tegenover de banketbakker al een ijssalon zit en verschillende andere ijsverkoopplekken zijn. En ook Aart Ruppert van fractie Eénhoorn vreest voor een wildgroei aan ijssalons als beleid wordt aangepast. "Elke horinees kan onder verwijzing van dit precedent straks een ijssalon beginnen en dat moeten we niet willen."

Daar is volgens Réne Asseldelft van Hoorn Lokaal geen sprake van. "IJsverkoop hoort van oudsher bij de banketbakker. Er is hier geen sprake van een nieuwe ijswinkel. Het gaat om uitbreiding van het assortiment."

Wethouder Helling zegt een second opinion toe, door te kijken of het weglaten van de ijsverkoop uit het horecabeleid, een oplossing kan zijn. Maar de vraag is nog wanneer het beleid onder de loep wordt genomen.

Banketbakkerij eigenaar Alex Kok: "Dat moeten we nog afwachten, maar gezien we begonnen zijn met verbouwen moeten we er wel rekening mee houden of het wel of niet mag. We hopen in oktober de uitbreiding van de bakkerij klaar te hebben."