'Tweede verdachte is 21-jarige rapper Delano G., De Vries vecht nog voor zijn leven'

Op sociale media wordt een oproep gedeeld om niet alleen medeleven met De Vries te tonen door een kaarsje te branden of voor hem te bidden, maar ook te doneren aan stichting De Gouden Tip, waarmee hij een doorbraak hoopt te forceren in de zaak-Tanja Groen. Toch lijkt die oproep nog niet veel gehoor te krijgen.

Volgens advocaat Lex de Jager, die afgelopen maandag nog met De Vries in Schagen was voor de kick-off van de inzamelingsactie, is er sinds vanochtend 10.000 euro binnengekomen. Inmiddels taat de teller op ruim 245.000 euro. "Toen ik vanochtend keek, was dat nog 235.000 euro." De tien mille is volgens De Jager meer dan wat er de afgelopen dagen in hetzelfde tijdsbestek is binnengekomen. "Maar is het niet de wonderbaarlijke verhoging die je misschien zou verwachten, het is geen verdubbeling."