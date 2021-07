Liveblog: Royce de Vries deelt oude foto met zijn vader, geen nieuws over toestand

De advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces, Peter Schouten en Onno de Jong, hebben Peter R. de Vries eerder deze week onder strenge veiligheidsmaatregelen opgezocht in het ziekenhuis, meldt RTL Boulevard. "We spreken ook tegen Peter, maar hij praat natuurlijk niet terug. (...) Het is gewoon heel erg hard." Peter R. de Vries is de vertrouwenspersoon van Nabil B. De advocaten legden gisteren, eveneens onder strikte beveiliging, bloemen neer op de plek waar De Vries werd neergeschoten.