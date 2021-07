Liveblog: Peter R. de Vries 'vecht voor zijn leven', drie mensen opgepakt

Demissionair premier Mark Rutte noemt de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries 'schokkend en niet te bevatten'. "Dit is een aanslag op een moedige journalist, maar ook een aanslag op de vrije journalistiek die zo belangrijk is voor onze samenleving, waarvan De Vries een vertegenwoordiger was. We hopen vurig dat hij de aanslag overleeft."