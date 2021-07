Bloemenzee voor De Vries blijft groeien, 'vermoedelijke schutter is Delano G. (21)'

De Westerkerk opent vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur de deuren om stil te staan bij de aanslag op Peter R. de Vries. "De kerk is voor Iedereen open die een moment van stilte en bezinning zoekt of even een kaars wil komen aansteken", schrijft de kerk in een persbericht.

"De volgende dag, zaterdag 10 juli 13.00 uur, zal cantor-organist van de Westerkerk, Evan Bogerd, zijn lunchconcert vullen met een unieke orgelimprovisatie die muzikaal de verbijstering van de gebeurtenissen van afgelopen dinsdagavond zal verbeelden."