Bloemen op plek van aanslag, nog geen update over toestand Peter R. de Vries

Op de plek waar Peter R. de Vries gisteravond werd neergeschoten, worden steeds meer bloemen gelegd. Ook ligt er een briefje met de boodschap 'Fight Peter', ofwel 'Vecht Peter'.

Omstanders kunnen het nieuws nog maar amper bevatten. "De criminelen gaan te ver. De advocaat die is neergeschoten en nu dit", vertelt een man. "Bizar dat het zo dichtbij is en dat het kan gebeuren. Midden in het centrum van Amsterdam. Hoe durf je", vertelt een ander. "Het is een heel naar idee. Ik was best wel in shock. Ik ben heel verdrietig in ieder geval. Maar het gebeurt tegenwoordig", verzucht weer een ander.