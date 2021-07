'Geruchten dat verdachte aanslag Peter R. de Vries is aangehouden op A2'

Op onder meer de A1 en A2 waren politiefuiken opgezet, omdat de mogelijkheid bestond dat de dader van de schietpartij via deze wegen op de vlucht was geslagen. Ter hoogte van Breukelen is een auto klemgereden door speciale eenheden van de politie. Volgens verschillende media is daarbij iemand aangehouden.

Of het degene is die Peter R. de Vries heeft neergeschoten, is nog niet bekend.