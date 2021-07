Stoomoven, jacuzzi en gereedschap: allesrover uit Enkhuizen krijgt celstraf

Het is een lange waslijst aan diefstallen waarvoor A.eerder voor moest voorkomen. Afkomstig uit meerdere inbraken in West-Friesland tussen 2018 en 2020. Gereedschap, audio-apparatuur, buitenboordmotoren, verrekijkers, lampen en pinpassen: het is maar een fractie van de spullen die hij volgens het Openbaar Ministerie uit huizen en schuren zou hebben gestolen.

Zelf ontkende A. alles. Gestolen spullen die bij hem thuis waren gevonden had hij gekocht, zonder te weten dat die waren gestolen. Pinpassen had hij niet gestolen, maar had hij gekregen van vrienden om boodschappen mee te doen.

Inbraak was rondkijken voor een Halloweenfeest

Ook zei hij niet te hebben ingebroken in een woning in Venhuizen. Volgens A. was het een 'spookhuis' dat niet werd bewoond en keek hij er rond, omdat hij in het spookhuis een Halloweenfeest voor zijn dochter wilde organiseren. Later verklaarde hij op zoek te zijn naar oud ijzer en dat hij niet wist dat er mensen woonden.

Het ging er bij de Officier van Justitie niet in, die ruim twee weken geleden een straf eiste van 18 maanden cel. Maar volgens de rechter kon niet alles worden bewezen. Zo werden er in een gemeenschappelijke berging naast de kamer die hij huurde wel gestolen spullen gevonden, echter was er niet genoeg bewijs dat hij deze spullen ook echt had gestolen.

Naast celstraf ook behandeling

Dus kwam de rechter tot een celstraf van twaalf maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. Daar komen nog eens vier maanden bovenop. Hij had namelijk nog een voorwaardelijke straf openstaan. Bovendien moet hij zich laten behandelen in een GGZ-instelling en daarna gaat hij wonen bij een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang.

Het is nog onduidelijk of het Openbaar Ministerie of de verdachte in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.