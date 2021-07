Horeca pleit voor testlocatie in stadscentrum: 'Weer spontaan de kroeg in'

De Haarlemse horeca wil een coronatestlocatie midden in de stad waar het uitgaanspubliek zich kan laten testen. Ondernemers hopen daarmee de spontaniteit van het stappen terug te brengen. "We hebben mensen van 25 of 30 jaar die eerst even een hapje gaan eten en dan spontaan even de kroeg in willen. Als ze dan vooraf geen test hebben gedaan, kunnen ze bij veel zaken niet naar binnen", vertelt Joost van Rijmenam van café Stiel's. Hij pleit dan ook voor een testlocatie op de Grote Markt.

Michael van der Putten

Het idee is geinitieerd door Hildo Makkes, voorzitter van de Haarlemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hij heeft het idee in de appgroep gedeeld van de Haarlemse horeca en er kwamen heel veel enthousiaste reacties op zijn plan. Zo vindt Joost van café Stiel's het de ideale oplossing. "Het zou heel fijn zijn als mensen die toch even een spontaan de stad in willen, ter plekke een PCR-test kunnen doen." Blije gezichten Wie het eerst weekend na de laatste versoepelingen bij Stiel's naar binnen wilde, hoefde geen negatief testbewijs te tonen. Joost had namelijk besloten aan de anderhalvemeterregel vast te houden. Maar omdat hem dat toch niet beviel, gooide hij het roer afgelopen weekend om. Als je nu naar binnen wilt, moet je aan de deur een QR-code laten scannen om zo aan te tonen dat je of negatief getest of gevaccineerd bent. "Dat ging heel goed, het was binnen weer als vanouds", zegt Joost, die op deze manier weer net zoveel gasten mag verwelkomen als voor de coronacrisis. Zijn overbuurman Tjerk Schreurs van café Du Theatre houdt het bij de anderhalvemeteregel, wat wel betekent dat hij minder bezoekers mag binnenlaten. "Ik ben klaar met drempels en vind het gewoon leuk als mensen spontaan langs kunnen komen." De eerste stapavonden waren volgens beide horeca-eigenaren beregezellig. "Alleen maar blije gezichten", vertelt Tjerk.

De gemeente Haarlem kijkt serieus naar het idee om een mobiele testlocatie te openen in de stad, maar moet zich houden aan landelijke richtlijnen. "Er is een reëel beeld dat de testlocatie er zou kunnen komen", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Tjerk Schreurs zou wel blij zijn als die er komt. "Ik ben tevreden met hoe het nu gaat, de omzet die ik nu draai. Maar als er een testlocatie in de stad komt, dan zou het een ander verhaal worden. Ik ben daar wel voorstander van." De gemeente Haarlem hoopt binnen anderhalve week uitsluitsel te geven over een testlocatie in het centrum.