Werd kapper Seif Ahmed doodgeschoten door zijn goede vriend?

Ze waren als broers voor elkaar, maar vandaag stond de 50-jarige Abdallah M. terecht voor de moord op zijn goede vriend en kapper Seif Ahmed. Hij werd op 1 oktober 2019 dood aangetroffen in zijn auto op een parkeerterrein in Duivendrecht. Op de achterbank zat zijn dochtertje van 14 maanden.

Maar dat het slachtoffer het wapen in zijn hand had, duidt volgens de officier van justitie mogelijk op ''een heel gewiekste manier om iemand van het leven te beroven.''

Het Openbaar Ministerie ziet Abdallah M. als schutter. Hij zat enkele minuten voor de moord nog bij het slachtoffer in de auto. Maar volgens M. zou zijn vriend nog leven toen hij vertrok. Hij denkt dat zijn vriend zichzelf mogelijk heeft doodgeschoten. ''Dat hij ermee heeft gespeeld en zichzelf per ongeluk door het hoofd heeft geschoten'', zegt zijn advocaat Maarten Witlox.

De politie krijgt op 1 oktober 2019 rond 17.15 uur een 112-melding binnen. Een voorbijganger ziet een man met een bebloed gezicht tegen het raam in de auto zitten. In zijn hand ligt een vuurwapen. Hij reageert niet. Op een achterbank zit een meisje. Zij reageert wel, maar huilt niet. Het is een begin van een uitgebreid forensisch onderzoek, waarin Abdallah M. uit de bus komt als verdachte op de moord op zijn goede vriend Seif Ahmed.

Op de jas van Abdallah M. en in zijn auto werden schotresten gevonden. Op het wapen zat zijn DNA. ''Ik heb het ding vastgehouden, maar heb er niks raars mee gedaan'', verklaarde de verdachte. Twee keer eerder zouden de twee vrienden samen zijn gaan proefschieten achter de McDonalds' in West. Daarom zitten er volgens hem kruitsporen op zijn jas.

''Ahmed deed dat om zichzelf te beschermen omdat hij zich bedreigd voelde. Achteraf stom dat ik ben meegegaan, maar ik vond het ook spannend'', zegt M. in de rechtszaal.

Trauma

Seif Ahmed werkte altijd hard voor zijn kapperszaak in Nieuw-West. Hij was al op zijn 14e als kapper begonnen. Hij leefde spaarzaam en was geen bekende van de politie. Zijn vrouw luisterde vandaag het verhaal van de verdachte lijdzaam aan.

Het dochtertje dat tijdens de moord in de auto zat wilde een half jaar lang niet meer in een auto zitten en nu nog steeds niet in een wit kleurige auto. Beide kinderen ondergingen een traumabehandeling.''Het gaat niet goed met de kinderen en ook niet met de moeder. U weet zelf hoeveel geluid een vuurwapen maakt. En dan ook nog in een kleine ruimte als een auto. Dat zijn heftige dingen'', zegt Richard Korver, advocaat van de nabestaanden.

Geld geleend

Een motief is niet bekend, maar mogelijk hadden Abdallah M. en Seif Ahmed gedoe over een groot geldbedrag. M. zou het spaargeld van Abdallah M. in bewaring hebben. ''Hij wilde dat geld terug hebben'', zegt Korver. Volgens M. leende hij wel eens kleine geldbedragen, maar was er geen ruzie. ''Als ik zo veel geld van hem bij mij had liggen, waarom zou ik dan ook geld bij hem lenen? Dan hoef ik het toch niet te lenen? Dan kan ik het pakken en weer terugleggen'', verklaart hij.

Morgen wordt de rechtszaak om 10.00 uur vervolgd. Het Openbaar Ministerie komt dan met een strafeis.