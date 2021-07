Basketballer Jaring wil via rechter deelname aan Olympisch Spelen afdwingen

Julian Jaring wil via de rechter een basisplaats in het Nederlandse 3x3-basketbalteam voor de Olympische Spelen afdwingen. De basketballer uit Amsterdam heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Basketballbond (NBB), omdat hij ontbreekt in de selectie voor de Olympische Spelen van Tokio.

De 30-jarige Jaring maakte eind mei nog wel deel uit van de selectie die een ticket voor Tokio pakte op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostenrijk. Bondscoach Brian Benjamin heeft echter daarna besloten alsnog Jaring te vervangen door Ross Bekkering.

De ploeg bestaat verder uit Dimeo van der Horst, Jessey Voorn (beiden uit Amsterdam) en Arvin Slagter. Jaring is nog wel aangewezen als reserve.

Tactische keuze

"Criteria moeten worden toegepast als afgesproken", verklaart de advocaat van Jaring. "Het gevolg is dat Julian als basisspeler moet worden aangemerkt."

Bondscoach Benjamin laat weten dat de keuze voor Bekkering ten faveure van Jaring een tactische keuze is. "De keuze voor deze vier is niet gebaseerd op één wedstrijd of één toernooi", vertelt Benjamin. "We hebben de afgelopen maanden in wisselende samenstellingen gespeeld om te kunnen komen tot het team dat zowel verdedigend als aanvallend het meest consistent en efficiënt is."

De zaak dient donderdag voor de rechtbank in Utrecht. Het olympische 3x3 toernooi begint op 24 juli en duurt tot en met 28 juli. De Nederlandse mannen strijden met gastland Japan, Servië, Letland, China, Rusland, Polen en België om de medailles.