Aantal coronapatiënten meer dan verdubbeld: enorme stijging Gooise Meren

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week na weken van daling toch weer flink gestegen. Het aantal positieve tests ligt tweeënhalf keer hoger dan een week geleden, vooral door flinke stijgingen van het aantal coronagevallen in Weesp en Gooise Meren. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.