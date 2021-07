Groen licht voor straatfeesten Reguliersdwarsstraat tijdens Pride

De straatfeesten in de Reguliersdwarsstraat op 6 en 7 augustus gaan zo goed als zeker door. Organisator Eward Koning kreeg vandaag in een gesprek met onder andere de gemeente, de Pride-organisatie en politie groen licht voor zijn plan.

Koning benadrukt dat de officiële vergunning nog verleend moet worden: "Het gaat hier om een preadvies. Dat is cruciaal voor de vergunningsaanvraag, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. We hebben een paar aanvullende maatregelen moeten treffen voor de toegangslogistiek en daarmee hebben we de laatste zorgen kunnen wegnemen."

Vanwege de coronamaatregelen zal er dit jaar toegang zijn voor 2500 in plaats van 4500 mensen. Daarnaast vraagt Koning een toegangsprijs van 10 euro voor de feesten, vanwege de kosten die de extra maatregelen met zich meebrengen en om in aanmerking te komen voor het garantiefonds evenementen.

Op 27 juli wordt duidelijk of de vergunningen zijn toegekend. Eerder besloot Pride Amsterdam om de botenparade vanwege het coronavirus ook dit jaar te schrappen.