Amsterdam NL V Van schoolproject tot eigen bedrijf: studenten maken bonbons van sinaasappelschillen

Een groep studenten van de hogeschool InHolland in Diemen heeft hun carrière een vliegende start gegeven. Toen ze de opdracht kregen om een culinair product te ontwikkelen, besloten ze bonbons met vulling van sinaasappelschil te maken. Met succes, want de school beloonde het idee, waarna de studenten hun eigen bedrijf oprichtten.

Medeoprichter Anique van Tol vertelt dat ze voor het vak culinaire productontwikkeling op zoek gingen naar een duurzaam idee. "Zo kwamen we er op, want er worden heel veel sinaasappelschillen weggegooid. Wat kun je daar mee? Er zitten heel veel pectines in, dus zijn we de boeken ingedoken. Hoe kun je daar een mooi product uit maken?"

Quote "Het zou wel een stuk efficiënter kunnen" anique van tol

Na veel experimenteren, slaagden ze met vlag en wimpel. "Het is een gouden combinatie", zegt Anique. "Chocola past gewoon goed met sinaasappel." Bovendien krijgen al die sinaasappelschillen uit supermarkten en horecabedrijven, die normaal in de gft-bak zouden belanden, nu een tweede leven. "Wij noemen het geen afval, maar grondstof voor onze bonbons."

Bonbon van sinaasappelschillen - NH/marcruyg

Het maken van de bonbons is een ambachtelijk en tijdrovend klusje. Het is allemaal handwerk. Schillen, drogen, hakken, koken en uitgieten in een vorm waaruit later de geleiblokjes gesneden worden. Uiteindelijk moeten die blokjes een chocoladebad krijgen. "We willen geen grote fabriek", aldus Anique, "maar we moeten wel opschalen; grotere pannen, grotere bakken, grotere schalen."

Uitgieten van warme gelei - NH/marcruyg

Een eigen bedrijf is leerzaam en geeft veel vrijheid, maar het moeilijkste is om een constante kwaliteit te leveren, benadrukt de oprichter. "Het blijft een voedingsproduct, soms zitten er in de schillen heel veel vezels en soms niet." En als de productie een keer mislukt, is het lastig om alle klanten tevreden te houden. Veel geld wordt er nog niet bijgeschreven op de bankrekening van de aandeelhouders want de opbrengst wordt direct weer geïnvesteerd in het bedrijf. Maar met Kerst kreeg iedereen een mooi schort met opdruk en een doosje bonbons. En daar doen ze het voorlopig voor.

bonbons van sinaasappelschillen - NH/marcruyg