Simon herstelt lichamelijk voorspoedig van corona: "Heb wel last van angstaanvallen"

Enkhuizer Simon de Win herstelt langzaam verder van corona. Wekenlang lag hij in coma in het ziekenhuis en overleefde het ternauwernood . NH Nieuws volgt hem nu in zijn herstel. En daarover is hij positief: "Het gaat eigenlijk best voorspoedig."

De laatste keer dat we Simon spraken was in mei. Hij was toen net een maand thuis, na ook langere tijd te hebben hersteld in een revalidatiecentrum. Lopen lukte alleen met een rollator, hij kreeg trombose en had last van flinke vermoeidheid. Al waren er ook pluspunten. Zo was hij alweer wat kilo's aangekomen en lukte het hem om een rondje te lopen en thuis zelf naar boven te komen.

Autorijden

Nu zijn we twee maanden verder en is er veel gebeurd. "Ik heb afgelopen week ook weer auto gereden", vertelt hij enthousiast. "Alleen kwamen we erachter dat ik eerst een test moet doen, omdat ik in coma heb gelegen. Dus ik ben er maar weer naast gaan zitten, totdat ik die test heb gehad."

Ook de rollator en rolstoel zijn uit huis verdwenen. En lopen gaat steeds beter. "Ik ben afgelopen weekend naar de rommelmarkt in Onderdijk geweest. Dat ging heel goed, al ben je daarna wel helemaal gesloopt."

Been blijft probleem

Toch zijn er ook tegenvallers. Twee weken terug is een echo gemaakt van zijn been omdat hij last van trombose heeft. "In de knieholte vonden ze bloedpropjes. Dat blijven ze in de gaten houden. Ik moet tot september bloedverdunners blijven slikken. En ook moet ik minimaal één jaar, maar misschien wel twee jaar een steunkous dragen. Daar baal ik wel van."

Verder wordt met voetreflexen geprobeerd de spier in zijn grote teen te activeren. Die werkt nu niet waardoor hij moeite heeft met zijn balans. "En ik heb een diëtiste die mijn spiermassa meet en kijkt of dat de goede kant op gaat. Eerst was er weer wat af, maar nu zat het er weer aan." In totaal verloor Simon 25 kilo tijdens zijn periode in het ziekenhuis. "Maar sinds we elkaar spraken in mei ben ik alweer twee kilo aangekomen, dus dat gaat goed."