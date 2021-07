Organisator ID&T komt 25.000 man personeel tekort voor festivalzomer

Het startschot voor het festivalseizoen is gegeven en de eerste festivals voor ID&T staan op de agenda. Maar veel van de tijdelijke krachten die ze voorheen hadden, hebben een andere manier gevonden om inkomsten te genereren. Velen van hen gingen aan de slag in de bouw, als coronatester of als 'prikker' bij de GGD.

De organisator van evenementen zoals Mysteryland (Haarlemmermeer) en Milkshake (Amsterdam) moest zijn eigen personeel tijdens de pandemie laten gaan. Er is vooral een groot tekort aan schoonmakers, festivalbouwers, beveiligers, verkeersregelaars, horecamedewerkers en hulpverleners.

Maar ook de dienstverlenende bedrijven waarmee ID&T samenwerkt vielen stil. Het gaat om artiesten, licht- en geluidsbedrijven, evenementenlocaties, horeca, schoonmakers, roadies, managers en vele andere betrokkenen die niets meer te doen hadden.

Schoonmaak

Het personeelstekort heeft al wel indirect consequenties gehad voor ID&T. Janmaat vertelt dat ze voor de evenementen samenwerkten met een schoonmaakbedrijf. Maar door de pandemie en door het stilliggen van de evenementen, heeft het bedrijf de schoonmaak voor de evenemententak opgeheven.

Daardoor zou ID&T haar vergunningen kwijtraken. "Zonder schoonmaak krijg je geen vergunning. Dus zijn we die zelf gestart. Ik moet er niet aan denken dat het niet door zou gaan."

Tijdelijke krachten

In 2019, toen er nog geen sprake van corona was, ging het om 47.000 tijdelijke functies die door externe krachten werden ingevuld. Met een speciale campagne hopen ze dat er dit jaar duizenden uitzendkrachten, freelancers en vrijwilligers zich aanmelden bij de organisatie.

Het is de eerste keer dat ze dit doen, want voorgaande jaren was dit niet nodig. "1,5 jaar is kort en toch ook ergens lang. We zien toch dat we bij mensen niet meer on top of mind zijn." Met de campagne hoopt de organisator het tekort weer recht te trekken. Janmaat is positief: "De verwachting is wel dat we hiermee voldoende mensen bereiken."