Hollandia - Telstar afgelast vanwege coronageval

Het oefenduel tussen Hollandia en Telstar is vanwege een positieve coronatests van een Telstar-speler afgelast. De wedstrijd stond voor vanavond 18.00 uur op het programma in Hoorn.

Derdedivisionist Hollandia laat weten dat het oefenduel tegen Telstar geen doorgang kan vinden omdat een Telstar-speler positief is getest op corona. Om welke speler van de Witte Leeuwen het gaat is niet bekend gemaakt. Het is onduidelijk of de wedstrijd op een ander moment alsnog zal worden gespeeld.

Het duel van vanavond zou het tweede oefenduel zijn van Telstar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Afgelopen zaterdag scoorde de ploeg van Andries Jonker veertien keer in een drieluik tegen VV IJmuiden en Stormvogels.