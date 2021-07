Jonge Hilversummer (17) aangehouden voor aansteken dodelijke woningbrand

De jonge Hilversummer werd vanmorgen door de recherche van zijn bed gelicht. Hoe de recherche hem op het spoor is gekomen, is tot op heden niet bekend. De politie laat weten dat de verdachte ondertussen 'in alle beperkingen' vastzit. Dat betekent dat de verdachte geen contact heeft met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat.

Bewoners om het leven

De woningbrand kostte vijf weken geleden het leven aan een Hilversums echtpaar, de 48-jarige Vanessa Vos en de 49-jarige Marco Witkamp. Ze werden 's ochtends vroeg overvallen door de vlammen in de hal van hun huis aan de Lutherhof, waar ze al 24 jaar woonden.

De brandweer kon ze snel naar buiten halen, maar Vanessa en Marco waren toen al zwaargewond. Ze werden op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanessa overleed nog dezelfde dag, Marco een dag later.

Langdurige pesterijen

Na de brand waren er al snel vermoedens dat het vuur was aangestoken. Volgens buurtbewoners was het echtpaar al langer het doelwit van pesterijen. Het huis van Vanessa en Marco werd wel vaker bekogeld met eieren en stenen. Ook werd er eerder al eens een dode rat voor de deur gelegd. Slechts een week voor de fatale brand was het ook nog raak: toen ging er weer een steen door een ruit.

Een week na de brand kwam de politie tot dezelfde conclusie: de woningbrand was geen ongeluk, maar was een doelbewuste actie. Het vuur werd met opzet aangestoken. Of de woningbrand en de pesterijen met elkaar te maken hebben, is tot nu toe onduidelijk. Het is onbekend welke link de verdachte heeft met het getroffen echtpaar.