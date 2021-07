Zeker tientallen mensen besmet na Testen voor Toegangfeesten

Tientallen mensen zijn besmet geraakt met het coronavirus op Testen voor Toegangfeestjes in Amsterdam. Dat blijkt uit gesprekken die NH Nieuws voerde met verschillende aanwezigen. Bij roeivereniging Skøll zijn tijdens twee feesten mensen besmet geraakt. Bij club Nyx ging het mis op het openingsfeest. Microbioloog Bert Mulder is niet verbaasd. "Ik wil niet zeggen dat het Testen voor Toegangsysteem zo lek is als een mandje, maar we zien wel heel veel lekkage."

De vereniging heeft zelf een Testen voor Toegang-event georganiseerd. "Dat ging wel allemaal netjes, iedereen is gecontroleerd", zegt een van de mensen die we spraken. Toch kon het mis gaan, blijkt bericht op Facebook aan de leden, in handen van NH Nieuws. Het bestuur van de vereniging schrijft daarin dat ze zelf op advies van de GGD in quarantaine zitten.

"Ik ben zelf positief getest. Een vriend van mij die er ook was, is ook positief"

Als iedereen zich aan de regels voor Testen voor Toegang zou houden, is er volgens de Mulder niks aan de hand: "Maar de praktijk wijst uit dat mensen dat niet doen. QR-codes worden gedeeld en mensen die met negatieve tests binnen zijn, lopen met meerdere telefoons naar buiten om die over te geven aan mensen die óók naar binnen willen. Op een gemiddelde uitgaansavond is dit niet goed te controleren."

Microbioloog en arts Bert Mulder is niet verbaasd dat het mis gaat. "Ik wil niet zeggen dat het Testen voor Toegangsysteem zo lek is als een mandje, maar we zien wel heel veel lekkage. Op meerdere plekken zijn nu clusters van besmettingen te zien."

"Wij werken met tijdslots. Zo voorkomen wij dat het te druk op straat wordt. We hebben twee mensen die de QR-codes controleren. Die worden gecheckt met initialen. Daar hebben we donderdag heel veel mensen uit de rij weten te halen. Daarna fouilleren, kaartje laten zien. Dan een bandje met datum en dan ben je binnen."

Rob de Jong, eigenaar van club Nyx, laat weten contact te hebben met de GGD Amsterdam-Amstelland. "Wij hebben gisteren de eerste melding binnen gekregen van een persoon die positief getest en in de club geweest. Vanmorgen hebben we er nog drie binnen gekregen, ook van afgelopen donderdag."

"De bewakers stonden iedereen te controleren dus ik had het gevoel dat ze het echt wel serieus aanpakten", vertelt een bezoeker anoniem. "Ik ben zelf na het feest positief getest. Een vriend van mij die er ook was, is ook positief. Ik hoor dat er ongeveer tussen de tien en twintig mensen in totaal positief zijn getest."

De grootste zorg van Mulder, arts in het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen is niet dat het systeem slecht werkt, maar dat de maatregelen veel te vroeg zijn losgelaten. "De deltavariant verspreidt zich nu als een dolle. Begin juni was bij ons in het ziekenhuis vijf procent van de besmetting met de Delta variant, gisteren was dat al 86 procent. De maatregelen zijn te vroeg losgelaten en voor je het weet worden nieuwe reisbeperkingen of quarantaine-verplichtingen ingesteld voor Nederlanders", zegt Mulder.

Skøll was niet bereikbaar voor commentaar. De GGD Amsterdam-Amstelland komt waarschijnlijk later vandaag met een reactie. Ook de gemeente Amsterdam is om een reactie gevraagd.