'Calvin Stengs in nadrukkelijke belangstelling van OGC Nice'

Volgens verschillende Franse media is er vergaande interesse van OGC Nice voor AZ-aanvaller Calvin Stengs. De 22-jarige Stengs staat naar verluidt bovenaan het lijstje met potentiële versterkingen voor de nummer negen van het afgelopen seizoen in de Ligue 1.

De club van Christophe Galtier, de trainer die overkwam van kampioen Lille, hoopt voor zo'n tien miljoen euro zaken te kunnen doen met de Alkmaarders. Ook wordt er gemeld dat er zelfs al een ontmoeting gepland zou staan tussen de club uit Zuid-Frankrijk en Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Stengs, om een transfer te bespreken.

Mislopen EK

Nadat Stengs niet werd opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het EK, liet de rechtervleugelaanvaller in een interview met Voetbal International al weten een transfer niet uit te sluiten. "Ik heb niet echt het idee dat ik per se moet vertrekken, maar misschien zou het voor mijn ontwikkeling wel goed zijn. Het zou zomaar kunnen. Ik sluit niks uit. Of er iets speelt? Nee. Maar als het wel zo was, zou ik het ook niet zeggen", aldus Stengs.

Stengs is op dit moment met AZ op trainingskamp in het Gelderse Epe. Het trainingskamp wordt zaterdag afgesloten met een oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht.