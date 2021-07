Opnieuw onderzoek naar gedragscultuur bij gemeente Zaanstad

In een extra ingelast debat van de Zaanse gemeenteraad is gisteravond besloten een onderzoek te starten naar de ambtelijke organisatie van de gemeente. Uitgelekte aantekeningen van een manager aan het Noordhollands Dagblad waren daarvoor de directe aanleiding. Het onderzoek wordt op korte termijn gestart onder aanvoering van vier raadsleden, schrijft mediapartner RTV Zaanstreek .

In de aantekeningen van de manager in het Noordhollands Dagblad kwam naar voren dat de cultuur binnen de gemeente niet goed is. De krant schreef eerder over een beeld vol 'incidenten, intriges, halve waarheden en hier en daar een scheldpartij.' Met naam en toenaam werden medewerkers genoemd. Burgemeester Jan Hamming noemde het lekken 'onacceptabel'. Hij riep op om niet langer naar elkaar te wijzen: "De cultuur van afrekenen moet verdwijnen."

Verder speelde zich een belangrijk deel van de vergadering achter gesloten deuren af. Afgaande op de reacties van verschillende gemeenteraadsleden was er tevredenheid over de uitleg die daar werd gegeven.

Vierde onderzoek

Het komende onderzoek wordt alweer de vierde. Eerder deed onder andere de Hogeschool van Amsterdam in 2014 onderzoek naar de gedragscultuur in de raad.

Naast de vier raadsleden schuiven ook twee ambtenaren en twee wethouders aan. Donderdag is de laatste bijeenkomst voor het zomerreces, dan zullen de leden worden benoemd.