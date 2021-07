Schulden van Hoornse gedupeerden toeslagenaffaire worden kwijtgescholden

In Hoorn zijn nu 150 gedupeerde ouders in beeld. Met het kwijtschelden loopt Hoorn vooruit op het landelijke wetsvoorstel over het herstellen van de geleden schade. Wethouder Kholoud Al Mobayed vindt dat de inwoners zo snel en goed mogelijk geholpen moeten worden. "Door de schulden die zij als gevolg van de toeslagenaffaire bij de gemeente hebben kwijt te schelden zorgen we voor rust, zekerheid en verlichting van problemen."

De West-Friese gemeentes deden eerder al een oproep om de gedupeerden te kunnen achterhalen. Waren er in december nog 90 Hoornse gezinnen in beeld, nu is dat aantal dus bijna verdubbeld. De oproep aan gedupeerde ouders om zich te melden, loopt nog steeds.

"Het is een lang proces dat we in december al zijn gestart, en nog steeds proberen we samen met de Belastingdienst gedupeerden op te sporen", zegt een woordvoerder van de gemeente. Hoe groot het totaalbedrag is van de opgelopen schulden, is dan ook nog niet te noemen.