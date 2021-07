Boer Baltus pal achter actievoerende boeren: "We moeten ons wel laten horen"

Boeren gaan vandaag protesteren naar aanleiding van recent verschenen rapporten over de aanpak van de stikstofcrisis. Als oud-voorman van de protestacties is boer Baltus uit Zuidschermer van de partij in Den Haag. "Zonder tractor en spandoeken, maar ik steun die jongens wel." Voor de coronacrisis protesteerden de boeren vaker met tractoren op het Malieveld. Baltus reed regelmatig voorop.

"Als we nu niks laten horen, ja dan is alles wel prima", zegt Baltus thuis op zijn boerderij onder de rook van de Alkmaarse huisvuilcentrale. Daarmee doelt hij op de recente alarmerende rapporten over de stikstofcrisis en de gevolgen daarvan voor de veeteelt. Actievoeren heeft Baltus achter zich gelaten sinds hij zich kandidaat stelde voor de politieke partij BoerBurgerBeweging. De partij behaalde een zetel bij de verkiezingen. Zelf werd hij niet gekozen, maar dat betekent niet dat de veehouder zijn vechtlust verloren heeft.

'De balans is zoek'

"We moeten een balans vinden tussen de landbouw en natuur. Dat moeten we samen doen. Zonder boeren, gaat ook het landschap verloren." De acties vandaag zijn slechts een signaal, zegt Baltus. "Met actie voeren alleen komen we er niet. We moeten gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Als boer wil ik er ook alles aan doen om de stikstofcrisis te bestrijden, maar om dan maar een hele sector om zeep te helpen. Dat kan gewoon niet."

