Daves zweefmolen heeft topzomer nodig: 'Alleen zo kom je over coronaschade heen'

De eerste kermis van het jaar is voor Dave Bakker uit Nederhorst den Berg een feit. Hij staat deze week in Laren met zijn zweefmolen . En dat is hard nodig. Want de kermisloze zomer van vorig jaar heeft hem, maar ook alle andere kermisondernemers, een hoop financiële kopzorgen bezorgd.

De 24-jarige loopt blij rond op de kermis. "Kijk om je heen. Het is echt fantastisch. Voelt bijna onwerkelijk. Ik lijk wel een klein kind. Zo blij en vrolijk en niet kunnen slapen", zegt hij lachend. En het opgooien van de bakjes van de zweefmolen is hij ook nog niet verleerd. "Dat is net fietsen."

"Het is echt heel hard nodig dat de kermissen weer open gaan", vertelt hij. Een hoop kosten lopen gewoon door zoals de huur van de loods en onderhoud van de attractie. "Want dat die stilstaat, betekent niet dat je er niets aan hoeft te doen. Maar ook de aflossing van de lening bij de bank voor de vrachtwagen en attractie moet elke maand betaald worden."

Kleinere kermis

De kermis in Laren is dit jaar iets anders. Minder attracties dan normaal en er staat een groot hek om het terrein. Maar de kermis duurt ook drie dagen langer. "Dan hebben de ondernemers meer kans om geld te verdienen", vertelt Sandra Bakker van de organisatie. "We hebben ook de pachtprijzen verlaagd. Dat moet ook wel, want je kan dat met goed fatsoen ook niet anders doen denk ik."

Dave is heel blij met de actie van de organisatie. "Fantastisch dat ze ons tegemoetkomen en dat ze ook meeleven en begrip tonen voor de exploitant." Ook Sandra is blij dat het hele plein gevuld is met attracties. "We hebben de kermis zo gemist. Je merkt gewoon dat jong en oud weer blij is."

En in welke attracties ze allemaal al is geweest? "Nog helemaal niets. Niet aan toegekomen, ja het toilethuis, want die maak ik schoon", besluit ze lachend.

Topzomer

In een normale zomer zou Bakker met zijn zweefmolen een hoop kermissen afgaan. Na het coronajaar zou het dit keer zelfs een 'topzomer' moeten worden. "De schade ga je nooit inhalen, maar we moeten de schade zo veel mogelijk beperken. Dus ik hoop dat er ook een hoop mensen naar de kermis komen. Als je zo kijkt, lijkt het daar aardig op, dus ik denk dat we er dit jaar er nog best wat van kunnen maken. Alleen moeten de gemeenten meewerken."

Dat is niet overal het geval. Hij staat veel op kermissen in Friesland en die hebben nu de stekker er al uitgetrokken voor kermissen in augustus en september. Het wordt voor hem dus nog even billenknijpen of alles echt doorgaat.

Traditioneel was afgelopen zondag de Kermis-mis in Laren. Daar veranderden de botsauto's voor heel even in kerkbanken. Bekijk hier de reportage van mediapartner NH Gooi: