Jeugdbescherming Noord-Holland onder verscherpt toezicht na wederom kritisch rapport

Jeugdbescherming in de regio Noord-Holland/Amsterdam komt onder beschermd toezicht te staan. Uit een nieuw kritisch rapport blijkt dat kwetsbare kinderen niet tijdig de passende specialistische hulp krijgen. Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) heeft kritiek op de opzet van het rapport en vindt niet dat alle gemeenten in de regio over een kam kunnen worden geschoren.

Kinderen in de regio krijgen niet op tijd een jeugdbeschermer toegewezen en er wordt ook niet op tijd een gedragen koers voor hen uitgezet. Bovendien is het personeelsverloop- en verzuim te groot. Het is een greep uit de conclusies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid en volgen op een kritisch rapport uit 2019.

De regio Noord-Holland, waaronder Amsterdam, komt daarom het komende half jaar onder verscherpt toezicht te staan. De inspectie gaat het komende half jaar 'indringende gesprekken' voeren met gemeenten. "Concreet verwachten de inspecties per direct dat de regio’s zorgen dat elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp krijgt."

Coördinerende rol

Nadat de inspecties in november 2019 hun zorgen uitten, kreeg wethouder Kukenheim een coördinerende rol om regiobreed verbeteringen door te voeren. Onder haar leiding kwam een verbeterplan, maar ze kreeg geen mandaat in andere gemeenten. Elke gemeente blijft verantwoordelijk voor de eigen aanpak.

De wethouder noemt het 'niet eenvoudig' dat er van haar wordt verwacht gezamenlijk vorm te geven aan een bovenregionale samenwerking, terwijl ze geen mandaat heeft in andere gemeenten. "Uw rapport over de regio’s in Noord-Holland en rondom Amsterdam schetst een herkenbaar beeld, maar biedt weinig inzicht in de verschillen per regio. Het geeft nog geen precies beeld van wat waar gebeurt en op welke schaal."

Verbeteringen

Kukenheim stipt aan dat er sinds november 2019 een flink aantal verbeteringen zijn doorgevoerd en in gang zijn gezet. Volgens haar spelen er in Amsterdam geen problemen zoals budgetplafonds, bureaucratische belemmeringen of het ter discussie stellen van jeugdhulpbepalingen. "We zullen in Amsterdam vol inzetten op het laatste onderdeel waarop wij onvoldoende presteren om ook daar voor de kwetsbare kinderen tot daadwerkelijke verbeteringen te komen."