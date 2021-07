Boerin Silvie is blij, want ophokplicht kippen is voorbij: "Heerlijk, weer naar buiten"

De ophokplicht voor pluimvee is vanaf vandaag verleden tijd, zo maakte demissionair minister van Landbouw Carola Schouten gisteren bekend. Sinds 22 oktober vorig jaar moesten kippen vanwege risico op de vogelgriep binnenblijven. Biologische boerin Silvie Boekhorst uit Winkel is blij dat het gevaar geweken is. "Ik ben benieuwd wie haantje de voorste is."

Boekhorst heeft er alles aan gedaan om het de kippen tijdens hun lockdown naar de zin te maken. Ze houdt biologische kippen, heeft speciaal voer en ze heeft een stal die enorm veel ruimte biedt. In de stal passen 40.000 kippen, maar Boekhorst heeft er 16.000. "We zorgen dat ze wat te knabbelen en te knauwen hebben." Daarvoor gooit ze dozen met papier de stal in. Volgens de boerin zijn haar kippen zich er niet bewust van dat ze binnen zitten, en dat er ook een 'buiten' is. "Als ze maar goed verzorgd worden, dan is het prima."

De boerin hoorde gisteren plotsklaps dat de ophokplicht opgeheven is. Haar dochter belde haar: "Mama, heb je het gehoord?" en vertelde haar het nieuws. "Ik was helemaal euforisch. Het heeft zo lang geduurd, ze hebben acht maanden binnen gezeten."

Normaal gesproken is het gevaar geweken als de vogels terugkomen van de vogeltrek rond februari, maart. Eerder vorig jaar zaten de kippen al vier maanden binnen vanwege risico op de vogelgriep. "Maar nu bleven er maar gevallen komen." De beslissing van de regering begrijpt de boerin heel goed. "Ik ben blij dat de regering ingrijpt, want de gevolgen zijn enorm. Als het bij mij gebeurt zouden de kippen worden geruimd. Als het binnen een straal van 1 kilometer zou zijn, dan zou er een preventieve ruiming plaatsvinden."

Volgens de boerin duurde de uitbraak van de vogelgriep zo lang vanwege de verandering in het klimaat. "Het virus gedijt lekker bij kou en nattigheid. Het zijn de wilde vogels die ziek worden. Die poepen in de wei en daardoor lopen onze kippen meer risico. Als die vogels eenmaal op bestemming zijn dan valt het risico weg." Twee keer per jaar vindt de vogeltrek plaats. In september en in februari. "Als er niks is, gaan ze 365 dagen naar buiten."

Groot feest

Nu mogen de kippen dan eindelijk naar buiten. "Ik vind het één groot feest. Maar ik denk dat de kippen het heel spannend vinden. De eerste dag zullen ze heel dicht bij de stal blijven. Het weer helpt ook niet mee. Het is een beetje herfstig. Ik ben heel benieuwd. Gaan ze kijken? En dan durft er eentje. Dan is er eentje die haantje de voorste is."

Om 11.30 uur was het zover en mochten de kippen voor het eerst 'de wijde wereld in'.