Snackbar neemt afscheid van plastic patatbakjes: "Maar houten vork werkt niet"

Snackbar Fred Kroket heeft al sinds vorig jaar afscheid genomen van de witte plastic patatbakjes. Vanaf afgelopen zaterdag geldt in de Europese Unie een verbod op wegwerpplastic en dus was de snackbar zijn tijd ver vooruit. Helemaal op plasticdieet blijkt lastig: de houten prikvorkjes werken volgens snackbarhouder Fred Voskuil voor geen meter: "Je kan er geen frikandel mee snijden", vertelt hij op NH Radio. Bovendien is het ouderwetse vorkje lekkerder voor een slaatje.

Voskuil begon zijn snackbar vorig jaar augustus aan de Kleine Steng in Westzaan. Een leverancier wees hem er toen al op niet in plastic bakjes te investeren, vanwege het aanstaande verbod.

De Europese Unie heeft sinds zaterdag 3 juli onder meer plastic rietjes, bestek en borden verboden. De producten mogen niet meer verkocht worden in winkels en snackbars mogen ze niet meer gebruiken. Op deze manier moet de enorme hoeveelheid plasticafval in de oceanen verminderd worden. De voorraad die snackbars hebben, mag nog wel opgemaakt worden.

"We hebben nu kartonnen bakjes. Het is hetzelfde modelletje maar dan afbreekbaar", aldus de snackbareigenaar. "De zijkantjes laten soms weleens los, maar dan pak ik een nieuw bakje.

De kartonnen bakjes zijn wel een stuk duurder dan de plastic variant. "Die zijn 2 cent per stuk. De kartonnen zijn 7 cent. Maar je wil toch wat voor het milieu doen. Je wil mee."

Veel onduidelijkheid

Volgens de snackbarhouder is er nog veel onduidelijkheid rondom het verbod. "Voor de patat hebben we houten vorkjes, maar daar krijg je geen frikandel mee door doorgesneden. Vandaar dat we de vorkjes er nog wel bijhouden. Ook voor een slaatje is het lekkerder."