De Peiling: Armoede onder kinderen per wet verbieden

Op dit moment groeit een op de tien kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens die het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert. Dat zijn zo'n 250.000 kinderen, meldt de NOS. Dat aantal moet volgens het voorstel in 2030 zijn gehalveerd.

Ieder jaar wordt de lage-inkomensgrens opnieuw vastgesteld en aangepast aan het prijsniveau. Twee jaar geleden was deze bijvoorbeeld voor een alleenstaande 1.090 euro permaand, voor een eenoudergezin met twee kinderen 1.660 euro.

Unieke Wet

Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Arbeid, spreekt van een unieke wet, omdat dan straks via de rechter resultaat kan worden afgedwongen. "Dat is best een stap, maar het probleem is er ook naar. Kinderen die geen geld hebben voor nieuwe kleren, niet mee kunnen gaan op schoolreisje en ’s ochtend niet beginnen met een goed ontbijt, dat zorgt voor achterstanden in het leven die je niet meer kunt inhalen.

In een welvarend land zouden we dat nooit moeten kunnen accepteren.” Inspiratie voor de wet komt uit Nieuw-Zeeland, waar premier Jacinda Ardern eerder dit jaar een vergelijkbaar voorstel deed.