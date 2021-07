Twee jaar jeugddetentie voor doodschieten Miriondy bij mislukte ripdeal in Hoofddorp

De rechtbank in Haarlem heeft de nu 19- jarige Lars V. uit Hoofddorp veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie voor het doodschieten van de 19-jarige Miriondy uit Amsterdam. daarvan zijn zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast is hij veroordeeld voor het in bezit hebben van een vuurwapen en voor bezit en handel in drugs.

Miriondy werd op 13 juli 2020 door de toen 18-jarige Lars V. op klaarlichte dag doodgeschoten aan de Opaallaan in Hoofddorp, vlakbij 'Toren 1', een complex waar veel studenten en starters wonen. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Lagere straf

De straf valt fors lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat eiste eerder 10 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf, volgens het volwassenenstrafrecht. Maar de rechtbank ging daar, op advies van deskundigen, niet in mee en paste het adolescentenstrafrecht toe. Volgens de experts kampt Lars V. met een 'sociaal-emotionele achterstand' en is hij nauwelijks in staat 'zijn gedrag te organiseren en zelfstandig te functioneren'.

Ripdeal

Lars V. liet eerder tijdens de inhoudelijke behandeling weten uit angst gehandeld te hebben. Hij vertelde dat hij met het drietal had afgesproken om ze 300 gram hasj te verkopen. Tijdens de verkoop ontstond een worsteling tussen hem en Miriondy en schoot hij hem in de borst. Maar op de zitting verklaarde een getuige dat Lars V. op het moment van de fatale schot 'de overhand had in de worsteling'.

Door het slachtoffer van korte afstand in de borst te schieten, is er volgens de rechter sprake geweest van 'buitenproportioneel reageren op een diefstal van 300 gram hasj'. De rechtbank oordeelt dat er daarom geen sprake is geweest van hevige emoties en dat Lars V. zich daarom niet kan beroepen op noodweer. Maximale jeugddetentie is daarom op zijn plaats, oordeelt de rechtbank.

Bovendien moet de dader aan de moeder en de stiefvader van Miriondy schadevergoedingen betalen van ruim 30.000 euro en 20.000 euro.