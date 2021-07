Jeugdbescherming onder verscherpt toezicht: nauwelijks hulp voor kwetsbare kinderen

Voor een derde van de kwetsbare kinderen lukt het nu nog niet om tijdig passende hulp te bieden, concludeert de inspectie. Er is sprake van lange wachttijden en personeelstekort in de jeugdhulpverlening maken dat probleem ook erger.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) is er een tekort aan goede hulp voor kinderen in de provincie. "Jeugdbeschermers doen met veel toewijding hun werk, maar onder druk van de omstandigheden kunnen zij slechts het minimale doen", staat in het verschenen rapport.

Wie zijn deze kwetsbare kinderen? Het gaat om kinderen met een zogenoemde jeugdbeschermingsmaatregel. Ze zijn door een kinderrechter onder toezicht gesteld, iets wat gebeurt als de zorgen over een kind erg groot zijn. Bijvoorbeeld kinderen die zijn verwaarloosd door ouders met een verslaving, of bijvoorbeeld kinderen waarvan de ouders psychiatrische problemen hebben en waarvan ruzies thuis op geweld uitlopen. Een jeugdbeschermingsmaatregel moet er dan voor zorgen dat zo'n situatie voor een kind snel verandert.

Het is niet het eerste kritische rapport over de jeugdbescherming in Noord-Holland. Vorig jaar stelde de inspectie ook al in een rapport dat deze kwetsbare kinderen te lang moeten wachten op hulp. Sindsdien gaat het beter, maar dus nog niet goed genoeg.

Noord-Holland is ook niet de enige regio die onder verscherpt toezicht wordt geplaatst. Dezelfde problemen spelen ook in de regio Brabant, Rijnmond en Zuid West (Den Haag).