Straatkunst is middelpunt van de buurt in Schalkwijk: 'Er gebeurt eens wat'

Straatkunstenaar Gaia is vandaag begonnen met twee speciale muurschilderingen in Schalkwijk. Uit de gesprekken die hij met buurtbewoners heeft gevoerd, putte hij de inspiratie voor de schilderingen. De gemeente Haarlem die het verfproject is begonnen, hoopt hiermee dat buurtbewoners zich verbonden voelen met de kunst.

Muur waar de schildering op te zien zal zijn. - Michael van der Putten

Het is voor omwonenden een gek gezicht als de Amerikaanse straatkunstenaar Gaia (32) in een hoogwerker de muur van het TP2 gebouw aan het Terschellingpad geel verft. Een vrouw in een scootmobiel besluit, na twee keer heen en weer te zijn gereden, om toch te stoppen en vraagt wat er allemaal aan de hand is. Raenys Martis, curator en projectcoördinator, legt uit dat het gaat om een kunstproject dat veel meer is dan verf op een muur. "We willen betrokkenheid van de buurt, maar het gaat zelfs nog verder: mensen moeten zich mede-eigenaar voelen van het werk." Tekst gaat door onder video.

Raenys Martis - NH Nieuws

Die betrokkenheid is, voor deze eerste verfstrepen zijn gezet, gecreëerd door gesprekken te voeren met buurtbewoners. Een van die verhalen komt van Thijs. "Zijn ouders hebben hier nog op de akkerlanden gewoond", vertelt Raenys. "Zij hebben de hele ontwikkeling van urbanisatie van dit gebied gezien en hij is een levende encyclopedie. Wat wij dus echt proberen, is om een verhaal te starten door middel van de muurschilderingen zodat het daarna verder kan worden opgepikt."

Twee figuren De schildering op het gebouw zal uiteindelijk bestaan uit twee figuren waarvan een veel ouder is dan de ander. "Er zullen twee individuen te zien zijn", vertelt Gaia. "De oudere is een witte, typisch Nederlands uitziende figuur. De tweede, jongere persoon heeft meer een migratieachtergrond. We tonen hiermee de levenscyclus en de volwassenwording; niet alleen van mensen, maar ook van buurten zoals Schalkwijk. Dit was ooit akkerland en het heeft zich ontwikkeld tot stedelijk gebied, dat zie je terug in de schildering." Tekst gaat door onder video.

Straatkunstartiest Gaia - NH Nieuws

Tentoonstelling Even verderop krijgt het gebouw waar de Vereniging Marokkaanse gemeenschap Haarlem ook inzit een facelift. Daar is, net als bij TP2, in samenspraak met de buurt een creatie gemaakt die de komende twee weken zal worden geverfd. Naast de twee schilderingen is er vanaf 16 juli ook een tentoonstelling van het werk van Gaia te zien bij kunstcentrum 37PK. De muurschilderingen in Schalkwijk zullen een dag later officieel worden gepresenteerd. En de vrouw in de scootmobiel? Die vindt het een goede zaak 'dat er eindelijk eens wat in deze buurt gebeurt'.