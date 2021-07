Verkeersveiligheid Hilversumse Snelliuslaan moet beter, buurt doet experimenten

Buurtbewoners van de Hilversumse Snelliuslaan hebben momenteel samen met de gemeente meerdere experimenten lopen waarmee de verkeersveiligheid moet worden verbeterd. De buurt heeft al veel langer last van onder meer hardrijders. Daarom wordt de snelheid van het verkeer door de straat nu elke dag gemeten.

Ook heeft de buurt een proef bedacht met 'verkeersmaatjes', de bekende gele poppetjes met een rode vlag. Door deze poppetjes op verschillende plekken neer te zetten moeten automobilisten geattendeerd worden op het feit dat ze het gas niet te ver moeten in trappen.

Hilversum ziet wel wat in 'spaarpaal' om verkeersveiligheid te verbeteren

Hilversum ziet wel wat in 'spaarpaal' om verkeersveiligheid te verbeteren

Dashboard

Om te meten welke maatregelen het meest effect hebben, heeft de gemeente Hilversum een dashboard gemaakt, waarop alle data verzameld wordt. Bewoners, maar ook andere Hilversummers kunnen daarop elke dag zien hoe hard het verkeer door de straat rijdt en welke maatregelen effect hebben.

De data wordt verzameld aan de hand van camera's. De camera's nemen geen beelden op, maar meten het verkeer. "Dankzij een slim algoritme weten de camera’s wanneer ze een persoon, fietser, auto, motor, vrachtwagen of bus moeten tellen. En wordt er gemeten hoe snel het voertuig gaat", laat de gemeente weten. Elke dag worden de meest recente gegevens toegevoegd.

Resultaten

De experimenten van de buurt lopen nog het hele jaar. Tot nu toe lijken ze wel voorzichtig te werken. Waar op twee meetpunten de eerste twee maanden van dit jaar nog gemiddeld 223 verkeersovertredingen per dag werden geteld, was dat in april en mei al gedaald tot 133 overtredingen.

Als de proef is afgelopen en succesvol blijkt, gaat Hilversum kijken of de proef ook in andere straten kan starten.