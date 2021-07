Rechtbank doet uitspraak in zaak dodelijke schietpartij na mislukte drugsdeal

De rechter doet vandaag in de Haarlemse rechtbank uitspraak in een strafzaak tegen de 20-jarige Lars V. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Hoofddorper van het doodschieten van een 19-jarige Amsterdammer aan de Opaallaan in Hoofddorp vorig jaar juli .

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 jaar. Ze beschuldigen V. van doodslag, vuurwapenbezit en het handelen in softdrugs.

Het slachtoffer van de schietpartij was de 19-jarige Miriondy uit Amsterdam. Begin juli vorig jaar werd hij op klaarlichte dag doodgeschoten aan de Opaallaan. Hij overleed ter plekke. De schietpartij gebeurde destijds voor de ingang 'Toren 1' op een complex waar voornamelijk studenten en starters wonen.

Verdachte Lars V. woonde aan de Opaallaan en vertelde tijdens de inhoudelijke behandeling, gehandeld te hebben uit angst. Hij vertelde op die zitting dat hij had afgesproken om wat hasj te verkopen, maar volgens Lars waren de Amsterdammers iets heel anders van plan.

'Faka met die hasj?'

"Na wat onderhandelingen kwam een onbekend persoon op mij afgelopen en heeft gevraagd: 'Faka met die hasj?' (Hoe zit het met die hasj?, red). Hij pakte me vast en we raakten in een worsteling. Het was een kwestie van overleven", verklaarde hij twee weken geleden voor de rechtbank. De Hoofddorper schoot het slachtoffer tijdens deze worsteling in zijn borst.

De reacties op de strafeis waren wisselend. Waar de advocaat van Lars V. die 10 jaar gevangenisstraf als 'bizar' omschrijft, laat advocaat van de nabestaanden Louke Korfker weten dat die jarenlange celstraf niet meer dan terecht is.

De rechtbank doet vandaag rond 13.00 uur uitspraak tegen Lars V.

De moeder van het 19-jarige slachtoffer vertelde eerder hoe zij de periode na Miriondy's dood heeft beleefd. Voor de camera van NH Nieuws zei ze dat ze 'iedere dag aan hem denkt'.