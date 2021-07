Eén op drie huishoudens in Heemstede en Bloemendaal heeft moeite met betalen rekeningen

De coronacrisis hakt er bij gezinnen en ondernemers soms hard in. En voor veel van die mensen is het volgens de gemeente niet altijd duidelijk waar ze terecht kunnen voor hulp bij geldzorgen. Volgens Schuldhulproute kunnen geldzorgen en zelfs schulden snel ontstaan bij bijvoorbeeld ontslag, relatieproblemen en/of ziekte.

Advies

Inwoners van Heemstede en Bloemendaal kunnen nu gebruikmaken van een test op Geldfit.nl. Door korte vragen krijgen ze inzicht in hun financiële situatie. De uitslag van de test bevat een persoonlijk advies. Vanaf nu ontvangen ze ook een overzicht van hulp die beschikbaar is in hun gemeente. Denk aan lokale vrijwilligersorganisaties of gemeentelijke schuldhulploketten.

Ook ondernemers worden hard getroffen door de coronacrisis. Ondernemers in gemeente Heemstede en Bloemendaal kunnen nu terecht bij Geldfitzakelijk.nl, melden de gemeenten.