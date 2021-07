Aalsmeers kassenbouwbedrijf bestaat 100 jaar: "Tuinbouw is erg veranderd"

En studenten van Hogeschool Inholland in Diemen gebruiken een succesvol schoolproject over duurzaamheid om zelf een bedrijf te beginnen. Sinaasappelschillen zijn de grondstof voor hun zelfgemaakte bonbons. "Chocola met sinaasappel is een gouden combinatie", aldus de studenten. Maar daar moet wel hard voor gewerkt worden, want het is allemaal handwerk. De voldoening is daardoor extra groot als de doosjes met bonbons klaar zijn.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

