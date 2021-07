Blaricumse kermis alsnog afgelast: exploitanten wachten liever een jaar

Blaricum moest het een jaar geleden door de coronamaatregelen al doen zonder de bekende kermis. Voor deze zomer had de gemeente een alternatief plan: de kermis kon toch doorgaan, maar op een andere plek. Zo zouden de kermisattracties volgende maand niet in het centrum van het dorp staan, maar op een terrein aan de rand van Blaricum. Daar was meer ruimte en konden bezoekers ook meer afstand van elkaar houden.

Er gaat nu alsnog een streep door de kermis: de kermisexploitanten hebben de gemeente laten weten liever volgend jaar terug te komen om als vanouds een kermisfeestje te vieren. Dus gewoon in het centrum, met horecafeestjes en de activiteiten van de Oranjevereniging.

De gemeente Blaricum laat het plan voor een kermis nog niet helemaal varen. Om toch een kermis te houden, onderzoekt de gemeente of er alsnog een kleine kermis gehouden kan worden in het centrum. Een jaar geleden gebeurde dat ook. Toen stonden er een oliebollenkraam en een kleine kinderattracties bij de muziektent.

Oranjevereniging

Ook heeft de Oranjevereniging wat de gemeente betreft nog wel de ruimte om activiteiten te organiseren, maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog even afwachten. De vereniging heeft te maken met een paar strenge coronaregels en betwijfelt daarom nog of het wel de moeite is om iets op poten te zetten. "Er moet overal afstand gehouden worden of we moeten werken met toegangstesten. Dat maakt het al niet makkelijk", zegt Mona Deuning van de Oranjevereniging.

"Daar komt nog eens bij dat we geen alcohol mogen schenken. Aan de ene kant hoort dat er wat ons betreft een beetje bij, maar aan de andere kant wordt het voor ons ook erg lastig om dat ook weer te handhaven. Mensen kunnen toch wel met een biertje van de supermarkt of de horeca het terrein op. En dan hebben we nog het grote vuurwerk. Daar zouden we ook met kaartverkoop moeten werken, wat helemaal niet makkelijk is. Kortom: we lopen tegen heel veel dingen aan en we beraden ons nu of alles wel de moeite waard is. Later deze week hakken we de knoop door."