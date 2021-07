Politici uitgenodigd bij Tata Steel: "Om ze te laten zien waarover ze gaan debatteren"

Tweede Kamerleden waren vandaag op uitnodiging van FNV Metaal op bezoek bij Tata Steel. "Als ze in september gaan debatteren over de toekomst van het bedrijf, moeten ze wel weten waarover ze het hebben", vindt FNV Tata Steel-voorzitter Gerrit Idema. Dat er ook gesproken zou zijn over negatieve framing door de media, ontkent hij.

Maar daar bleef het niet bij. Idema: "Ook hebben we de Tweede Kamerleden gevraagd Tata Steel eens te komen bezoeken voor zij over de toekomst van het bedrijf gaan debatteren op 9 september."

Idema: "Vandaag hebben we het specifiek gehad over grafiet en zwarte sneeuw. Dat zijn items die je altijd weer terug ziet komen, terwijl er al anderhalf jaar geen gram grafiet meer van het terrein is gewaaid. Het is heel moeilijk onder dat beeld uit te komen."

Tweede Kamerlid: "We gaan voor zo schoon en snel mogelijk"

Onder andere Raoul Boucke, Tweede Kamerlid namens D66 was vandaag in Wijk aan Zee. Hij noemt het plan Groen Staal in een reactie 'zeer interessant'.

"Het is duidelijk dat we naar een schonere staalproductie willen. Dat is beter voor de gezondheid en voor het klimaat. Wat D66 betreft gaan we voor zo schoon en snel mogelijk. Als Nederland willen we en kunnen we daarin voorop lopen. Dat biedt kansen voor onze economie en onze banen."

Naast Caroline van der Plas van de BBB, waren ook onder andere Agnes Mulder van het CDA, Joris Thijssen van de PvdA en Dion Graus van de PVV aanwezig bij het werkbezoek.