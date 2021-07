Politiek in actie om vertraging bouw nieuwbouwwijk Tuinderweijde te voorkomen

De bouw van de nieuwe wijk Tuindersweijde bij Obdam dreigt vertraging op te lopen door gesteggel over de toegangswegen die moeten worden aangelegd. Er liggen drie opties op tafel, maar omdat er nog geen keuze is gemaakt, houdt dat de start van de bouw nu tegen. De gemeenteraad van Koggenland wil vertraging voorkomen en dient een motie in om wél te starten met bouwen en de beslissing over de wegen later te nemen.

“De huizenmarkt zit volledig op slot. Dus we kunnen niet verder vertraging oplopen en dat lopen we nu wel. Het loopt spaak omdat we geen goede ontsluiting weten te vinden voor deze nieuwe wijk”, zegt Bart Krijnen, fractievoorzitter van de VVD. Dwars door waterberging De nieuwe wijk Tuindersweijde moet achter de waterberging in Obdam komen, maar hoe deze wijk bereikbaar zal worden, is nog niet bekend. In eerste instantie was het idee om een weg aan te leggen dwars door de waterberging richting de parallelweg langs de provinciale weg N507 (Braken), maar de bewoners van Obdam waren daar geen voorstander van. De gemeenteraad heeft het college gevraagd te kijken naar andere opties. Daaruit kwamen twee varianten. Een, waarbij de ontsluiting wordt gerealiseerd langs de westkant van de waterberging, op afstand van de woningen in de wijk Polderweijde. En een andere variant aan de oostzijde van de waterberging, via een groenstrook tussen de waterberging en het daar gelegen agrarische bedrijf. Motie In de motie roept de raad het college op om de keuze voor de juiste ontsluitingsroute niet de start van de bouw in de weg te laten zitten. Daarvoor zou het bouwverkeer omgeleid kunnen worden over de Dorpsstraat, langs een basisschool. “Zorg dat je afspraken maakt, wanneer het bouwverkeer daar mag rijden. Dus niet tijdens het begin van de school en het uitgaan van de school. Maar daaromheen kunnen daar prima vrachtwagens rijden en kan de bouw gewoon starten”, legt Krijnen uit. Wel benadrukt hij dat dit slechts een tijdelijke oplossing is, totdat de definitieve ontsluiting van de wijk gerealiseerd kan worden. De motie wordt naast VVD, CDA en Welzijn Koggenland mede ingediend door GBK en PvdA/GroenLinks, waardoor het door alle partijen ondersteund wordt. De motie zal vanavond in de raad worden besproken.